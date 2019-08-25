Саудовские ПВО сбили беспилотник, выпущенный по королевству хуситами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили в воскресенье беспилотник, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Саудовское агентство печати, цитируя высказывание представителя аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, полковник Турки аль-Малики.

По его словам, "ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, выпущенный хуситами с площадки в городе Сана". Аль-Малики добавил, что сбитый летательный аппарат был направлен сторонниками "Ансар Аллах" на жилые объекты города Хамис Мушит.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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