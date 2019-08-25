Армия Хафтара рассказала об успешном проведении операции в Гарьяне

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара сообщила об успешной операции в районе стратегически важного города Гарьян в 100 километрах к югу от Триполи, который пока контролируется силами, верными правительству национального согласия (ПНС), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отметила пресс-служба ЛНА, военные уже несколько дней блокируют Гарьян, наносят авиаудары по силам противника. Сообщается, в частности, что в госпиталь Гарьяна доставлены тела 12 убитых и 20 раненых из числа вооруженных группировок, находящихся по-прежнему в городе.

При этом силам ЛНА уже удалось захватить ряд районов на юге и юго-востоке города.

В начале апреля этого года Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят войсками Халифы Хафтара без боя. Однако два месяца назад силы правительства национального согласия отбили город у сторонников Хафтара и продолжают его контролировать.

Командующий ЛНА Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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