Проправительственные силы Йемена отбили стратегические позиции на юге

Силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над крупнейшей военной базой сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в Аззане провинции Шабва на юге страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, проправительственные силы также взяли под контроль центр уезда Хаббан и военный лагерь ар-Рамда (провинция Шабва), представляющие стратегическую значимость.

7 августа во временной столице Йемена Адене вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского ЮПС и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане". Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с мятежниками-хуситами на севере, потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия пригрозила применить военную силу. Несмотря на сообщения коалиции о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, его силы по-прежнему контролируют важные территории на юге страны. 23 августа проправительственные силы отбили у ЮПС город Атак, являющийся административным центром южной провинции Шабва.

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