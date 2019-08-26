Йеменская армия вернула контроль над провинцией Шабва, находящейся на юге страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби сообщил, что правительственные войска, выступающие на стороны президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, взяли под контроль административный центр южной провинции Шабва - город Атак - после попытки его захвата силами Переходного совета Южного Йемена.

Как сообщают источники, йеменская армия, подчиняющаяся Хади, восстановила контроль над городом Атак и всеми районами провинции Шабва. Кроме того, министр информации Йемена Муаммар Муаммар аль-Эрьяни сообщил в своем микроблоге в Twitter, что йеменский министр обороны Мухаммед аль-Макдиши приказал всем военным подразделениям в провинциях Аден, Абьян и Шабва прекратить огонь по призыву арабской коалиции. Ранее саудовское агентство новостей SPA сообщило, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня на юге Йемене.

В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.

Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.