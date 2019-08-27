В Ираке при нападении неизвестных погибли двое солдат

Двое иракских солдат погибли при вооруженном нападении неизвестных боевиков на КПП в провинции Дияла на востоке страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двое солдат погибли при вооруженном нападении неизвестных на КПП иракской армии в районе Каулай округа Ханакин провинции Дияла на востоке страны", - сообщил источник.

В прошлую среду член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в интервью телеканалу al-Mayadeen, что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", что в итоге привело к взрывам на них.

В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС.

Взрывы происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли. Кроме того, в воскресенье двое бойцов ополчения погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.