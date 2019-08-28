Правительство Йемена установило контроль над центром провинции Абьян

28 августа 2019 13:03 (UTC+04:00)

Войска, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над городом Зинджибар, административным центром провинции Абьян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правительственные войска захватили основную часть города после тяжелых боев с силами сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС). Стало известно, что формирования ЮПС отступают по направлению к временной столице страны Адену.

7 августа в Адене вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского ЮПС и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с мятежниками-хуситами на севере, потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия пригрозила применить военную силу. Несмотря на сообщения коалиции о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, его силы по-прежнему контролируют важные территории на юге страны.

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