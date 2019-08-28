Судно НПО спасло почти 100 мигрантов у побережья Ливии

Итальянское судно Mare Ionio неправительственной организации Mediterranea в среду утром приняло на борт 98 мигрантов у ливийского побережья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мигранты были спасены с поврежденной надувной лодки, среди них много женщин и детей. Речь идет о выходцах из разных стран африканского континента. Судно связалось с итальянским морским координационным центром и ждет указаний.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Мигранты добираются в ЕС преимущественно по средиземноморскому маршруту. Италия в связи с этим добивается пересмотра Дублинских соглашений, согласно которым прием мигрантов - обязанность страны, в которую они прибывают.

Помимо запрета на заход в порты Апеннин судов НПО с мигрантами на борту, итальянские власти препятствуют инспекционным полетам над Средиземноморьем небольших самолетов, которые определяют местонахождение терпящих крушение лодок.

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