Ливанская армия открыла огонь по двум нарушившим границу израильским беспилотникам

28 августа 2019 22:13 (UTC+04:00)

Военнослужащие ливанской армии открыли в среду огонь по двум израильским беспилотным летательным аппаратам, нарушившим границу. Об этом сообщил телеканал Al Hadas, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, интенсивный огонь заставил беспилотники повернуть обратно в сторону Израиля.

Командование ВС Ливана ранее отдало приказ войскам, размещенным на юге страны, сбивать БПЛА противника, вторгающиеся в воздушное пространство Ливана.

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