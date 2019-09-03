Saudi Aramco подтвердила уход аль-Фалеха с поста председателя совета директоров

3 сентября 2019 14:37 (UTC+04:00)

Крупнейшая в мире по добыче и экспорту нефтяная компания Saudi Aramco подтвердила информацию о смене председателя совета директоров. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, ранее занимавший этот пост, передал его Ясиру аль-Румайяну, управляющему суверенным Public Investment Fund, говорится в сообщении компании, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Ранее об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на данные источников, согласно которым кандидатура аль-Румайяна была предложена в связи с подготовкой Aramco к IPO, которое запланировано на 2020-2021 годы. Назначение аль-Румайяна, который уже входит в состав совета директоров, необходимо для того, чтобы отделить Aramco от министерства энергетики и избежать конфликта интересов, так как компания готовится к публичному размещению, пояснил один из источников агентства.

Сам аль-Фалех также поздравил аль-Румайяна с назначением в Twitter и пожелал ему успехов в работе.

В конце прошлой недели возглавляемое аль-Фалехом министерство энергетики лишилось функций в части регулирования промышленного сектора и сферы минеральных ресурсов.

Аль-Фалех возглавлял работу компании в качестве президента с 2009 по 2015 годы. Весной 2016 года он занял пост министра энергетики. За это время завоевал авторитет как одного из самых влиятельных людей в мировой энергетике. Аль-Фалех стал одним из инициаторов и создателей соглашения ОПЕК+, в рамках которого 24 страны, включая Россию, сокращают добычу нефти для поддержания баланса на рынке нефти. Благодаря этому соглашению цена нефти после кризисных 2014-2016 годов выросла с $40 за баррель до текущих отметок. Саудовская Аравия является ролевой моделью сделки, перевыполняя свою квоту по сокращению добычи.

Аль-Румайян является одним из ключевых советников наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, указывает Блумберг. Став управляющим PIF, он сумел преобразовать его в одного из крупнейших инвесторов в технологические стартапы. Под его началом PIF инвестировал в Tesla, Uber и другие ныне известные проекты.

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