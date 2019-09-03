Эксперты ООН составили список подозреваемых в преступлениях в Йемене

Эксперты ООН, занимающиеся сбором и изучением фактов о нарушениях прав и свобод в Йемене, составили список лиц, подозреваемых в международных преступлениях во время вооруженного конфликта в этой стране. Такую информацию они передали верховному комиссару всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет, говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе экспертов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что "отдельные лица воюющие на стороне правительства Йемена и коалиции, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, могли осуществлять авиаудары в нарушение принципа избирательности, пропорциональности и предосторожности, и могли использовать голод в качестве метода войны, что может быть расценено как военное преступление". Аналогичным образом, по мнению экспертов, могут квалифицироваться и действия "отдельных лиц воюющих на стороне фактических властей" в неконтролируемых правительством районах Йемена, которые "применяли оружие неизбирательного действия, осуществляли прямые атаки против гражданских лиц и гражданских объектов", и также "могли использовать голод как метод войны". Среди других преступлений отдельных представителей сторон йеменского конфликта названы убийства, пытки и изнасилования.

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