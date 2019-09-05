В Египте ликвидировали шестерых террористов

5 сентября 2019 16:54 (UTC+04:00)

Шесть вооруженных боевиков ликвидировали силы безопасности Египта в районе эль-Вахат в пустынном регионе к западу от Каира, говорится в распространенном заявлении египетского МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что спецоперация была проведена после поступления информации о том, что в районе эль-Вахат скрываются террористы.

В результате перестрелки боевики были ликвидированы, изъято шесть единиц оружия и боеприпасы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане состоится международный конкурс робототехники
Бизнес 11:40
Младший сын экс-президента Египта скончался от сердечного приступа
Другие страны 03:46
В Египте за три года подготовят 27 тысяч инструкторов-подводников
Арабские страны 27 августа 17:26
Египетские компании инвестируют в Узбекистан
Бизнес 13 августа 10:37
Египетская компания запустит предприятие в Ферганской области
Бизнес 10 августа 10:28
В Европе арестовали 70 человек в ходе операции по борьбе с торговлей детьми
Другие страны 9 августа 17:58
Лента новостей
Грузия активно работает над дальнейшей либерализацией внешней торговли
Бизнес 18:22
Азербайджанская компания расширяет ассортимент молочных изделий
Бизнес 18:16
Президент Казахстана поручил разработать программу геологической разведки
Энергетика 18:12
Грузия назвала приоритеты в сфере экономического развития
Финансы 18:08
Азербайджанская компания расширяет производство сыров
Бизнес 18:05
Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании BP
Политика 18:01
"Купчие" на квартиры во втором доме журналистов в Баку вручат владельцам в ближайшие дни — госкомитет
Общество 18:01
Болтон обсудил с американским послом в Дании укрепление связей США с Гренландией
Другие страны 17:56
МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле
Другие страны 17:56