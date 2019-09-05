В Египте ликвидировали шестерых террористов

Шесть вооруженных боевиков ликвидировали силы безопасности Египта в районе эль-Вахат в пустынном регионе к западу от Каира, говорится в распространенном заявлении египетского МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что спецоперация была проведена после поступления информации о том, что в районе эль-Вахат скрываются террористы.

В результате перестрелки боевики были ликвидированы, изъято шесть единиц оружия и боеприпасы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.