Вашингтон ведет закулисные переговоры с йеменскими повстанцами

5 сентября 2019 17:47 (UTC+04:00)

Представители администрации США ведут тайные переговоры со сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), выступающими против международно признанного правительства Йемена. Об этом сообщил в четверг помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты проводят переговоры с хуситами, цель которых найти приемлемое для враждующих сторон решение внутрийеменского конфликта", - указал Шенкер во время своего визита в Саудовскую Аравию. Он сообщил также, что при этом представители американской администрации "работают со спецпосланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом и находятся в тесном контакте с партнерами из Саудовской Аравии".

Заявление Шенкера стало первым официальным подтверждением ведущихся закулисных контактов между сторонниками "Ансар Аллах" и администрацией действующего президента США Дональда Трампа. В июне 2015 года американские дипломаты кратко общались с представителями "Ансар Аллах", чтобы убедить их принять участие в мирных переговорах по Йемену, проведение которых намечалось в Женеве под эгидой ООН.

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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