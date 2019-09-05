Конституционный комитет Сирии может быть сформирован до 20 сентября

5 сентября 2019 20:46 (UTC+04:00)

Конституционный комитет Сирии может быть окончательно сформирован до начала работы очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая откроется в Нью-Йорке 20 сентября. Такую уверенность в интервью газете Asharq Al-Awsat высказал в четверг глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подавляющее большинство спорных пунктов по созданию Конституционного комитета уже согласованы, мы прикладываем максимум усилий и надеемся, что он будет окончательно сформирован до 20 сентября, то есть до начала работы Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - сказал глава СКП.

Аль-Харири уточнил, что в настоящее время главным пунктом преткновения остается согласование имен шести возможных членов комитета. Причем, добавил он, "эти представители из третьей группы гражданского общества, и их кандидатуры должны быть максимально нейтральными и сбалансированными". Глава СКП выразил надежду, что поездка специального посланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена в Анкару и Тегеран "снимет и эти оставшиеся вопросы".

Решение о создании конституционного комитета, который выработает рекомендации по внесению поправок в конституцию республики, было принято на прошедшем в Сочи в январе 2018 года Конгрессе сирийского национального диалога. В конце сентября "малая группа" стран по Сирии (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция) во главе с США потребовала ускорить созыв в Женеве заседания конституционного комитета и отчитаться о прогрессе перед СБ ООН. В свою очередь Дамаск и Москва выступают против попыток западных стран установить искусственные сроки создания этого органа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Турция 3 сентября 22:50
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
США 2 сентября 00:35
США и Турция продолжают обсуждение механизма безопасности у сирийской границы
США 2 сентября 00:03
Турция намерена провести новую операцию в Сирии - Эрдоган
Турция 1 сентября 22:37
В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
Арабские страны 1 сентября 14:08
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
США 31 августа 22:46
Лента новостей
Джонсон заявил, что сделает все возможное, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября
Европа 21:20
В Гонконге с начала протестов задержали 1187 человек
Китай 21:02
Продолжаются совместные учения “TurAz Qartalı-2019” (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 20:01
В Баку пройдет международный форум тюркоязычных государств
Бизнес 19:54
Денежные потоки в Грузию продолжают расти (Эксклюзив)
Финансы 19:33
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 19:29
Яркие премьеры и увлекательные спектакли: Кукольный театр в Баку открывает сезон
Культура 19:27
Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Литвы в Азербайджане (ФОТО)
Политика 19:23
Толерантность и мультикультурализм Азербайджана являются примером для всего мира — госкомитет
Общество 19:15