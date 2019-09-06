Саудовская Аравия призвала власти Йемена и сепаратистов на юге к диалогу

Саудовская Аравия призвала международно признанное правительство Йемена и сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена незамедлительно начать диалог в Джидде, поддержав президента Абд Раббу Мансура Хади, говорится в заявлении властей королевства, переданном Саудовским агентством новостей SPA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Королевство подтверждает содержание своих предыдущих заявлений, сделанных с начала кризиса в Южном Йемене, и необходимость передачи военных и гражданских учреждений под контроль законного правительства, а также необходимость незамедлительно и без промедления начать диалог в королевстве в Джидде", - говорится в заявлении.

При этом саудовские власти отметили, что по-прежнему признают власть в Йемене только в лице президента Абд Раббу Мансура Хади и не рассматривают альтернативу международно признанному правительству. "Королевство не примет никаких попыток создать новую реальность в Йемене с использованием силы или угроз", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Эр-Рияде подчеркнули, что "не принимают какое-либо военное противостояние и открытие параллельных фронтов, от которых получают выгоду только мятежники-хуситы и другие террористические организации".

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

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