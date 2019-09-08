СМИ: аравийская коалиция сбила запущенный йеменскими мятежниками беспилотник

8 сентября 2019 00:37 (UTC+04:00)

Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и сбили в субботу беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в направлении королевства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, дрон был сбит в воздушном пространстве Йемена еще до того, как он успел пересечь границу двух стран. Беспилотник, по словам представителей коалиции, был запущен с территории йеменской провинции Амран.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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