Минэнерго Саудовской Аравии возглавил принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд

Новым главой министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии назначен сын короля - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, сообщает саудовское информационное агентство SPA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Принц сменит на посту Халеда аль-Фалеха.

Аль-Фалех наряду с министром энергетики РФ Александром Новаком является сопредседателем межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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