Иракское ополчение заявило, что сбило беспилотник на востоке страны

11 сентября 2019 23:52 (UTC+04:00)

Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило, что сбило беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать иракскую армию в провинции Дияла на востоке страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду ополчение заявило об обстреле неизвестного беспилотного летательного аппарата, совершавшего полеты над базой ополчения в провинции Салах-эд-Дин.

"Тактическая группа 26 бригады "Аль-Хашд аш-Шааби", дислоцирующейся в оперативном центре (провинции) Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии", - говорится в заявлении на сайте ополчения.

Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО страны, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были проведены Израилем в координации с США.

Взрывы в результате авиаударов происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа - на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли. Кроме того, 26 августа двое бойцов ополчения погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.

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