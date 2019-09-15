В Эр-Рияде заявили, что атаки на предприятия Saudi Aramco не повлияли на экспорт нефти

15 сентября 2019 13:15 (UTC+04:00)

Атаки на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco не повлияли на экспорт нефти из королевства. Об этом, как сообщило в воскресенье государственное телевидение Саудовской Аравии, заявило правительство страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кабинет министров Саудовской Аравии подтвердил, что из-за нападений на предприятия Saudi Aramco "экспорт нефти не был затронут или остановлен". Одновременно правительство королевства отметило, что "государственные органы и компания Saudi Aramco проводят масштабные мероприятия по всей стране, чтобы обеспечить готовность к любому возможному чрезвычайному происшествию и защитить потенциал государства в области экспорта нефти".

В субботу министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты добыча нефти сократилась на 50%.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь МИД Ирана назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.

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