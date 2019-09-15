Эр-Рияд восстановит на треть нефтедобычу к понедельнику

15 сентября 2019 22:21 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов на нефтяную инфраструктуру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Wall Street Journal.

"Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти ... к завтрашнему дню", - заявил один из чиновников.

"Ситуация определенно хуже, чем мы ожидали в первые часы после атаки, но мы стараемся убедиться, что рынок не будет испытывать никаких дефицитов, пока мы полностью не войдем в обычный режим", - добавил чиновник.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

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