Шесть кандидатов на президентских выборах в Тунисе обжаловали их итоги

Шесть кандидатов на досрочных президентских выборах в Тунисе подали заявления, чтобы обжаловать предварительные результаты первого тура голосования. Об этом в эфире радиостанции "Mosaic FM" заявил в четверг официальный представитель Административного суда Имед Габири, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди несогласных с предварительными результатами первого тура голосования на досрочных президентских выборах - занявший четвертое место министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди (10,7%), пятое - премьер-министр Туниса Юсеф Шахед (7,4%), восьмое - Сейфэддин Махлуф (4,4%) и три претендента, набравшие меньше 1% голосов избирателей.

Как отмечает радиостанция, кандидаты в президенты, пожелавшие обжаловать предварительные результаты голосования первого тура, должны до 19 сентября подать обращение в Административный суд Туниса.

По результатам прошедшего 15 сентября первого тура досрочных президентских выборов в Тунисе, на первой позиции с 18,40% оказался независимый кандидат Каис Саид. Второе место, набрав 15,58% голосов, занял находящийся в тюрьме медиамагнат Набиль Каруи. Третьим с 12,9% стал кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда", временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру, высказавший свое согласие с итогами голосования.

Как указали в Высшей независимой комиссии по выборам (выполняет функции Центризбиркома) республики, в связи с тем, что никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, будет назначен второй тур, который должен пройти не позднее 13 октября.

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