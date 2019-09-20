Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена

20 сентября 2019 03:02 (UTC+04:00)

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на саудовский телеканал Al-Ekhbariya, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает агентство, коалиция также попросила мирных граждан избегать объектов, на которые нацелена операция.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов", сообщает "Рейтер".

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