Боевики в Идлибе не выпускают мирных жителей

Боевики антиправительственных группировок в провинции Идлиб на севере Сирии не выпускают местных жителей на подконтрольные правительству территории. Открывшийся на днях после долгого перерыва пункт пропуска "Абу-эд-Духур" для выхода мирного населения и желающих сложить оружие мятежников пустует, сообщил журналистам бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла, ответственный за организацию гуманитарного коридора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным разведки, очень много людей хотят покинуть эту зону, но находящиеся в Идлибе террористические группировки блокируют работу гуманитарного коридора. Ведущие к пункту пропуска дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. По сути, боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит", - сказал сирийский генерал.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" был открыт 13 сентября после продолжительного перерыва - ранее он работал с марта по декабрь 2018 года, тогда посредниками выступили старейшины окрестных деревень. Повторное открытие состоялось по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в тесном взаимодействии с сирийской стороной.

"Пункт полностью готов к работе, наши военные врачи развернули здесь медпункт. Также организованы автобусы для доставки вынужденных переселенцев к местам проживания. Кроме того, ЦПВС подготовил для нуждающихся более 3 т гуманитарной помощи", - сообщил журналистам представитель ЦПВС Андрей Харламов. По его словам, договоренность о возобновлении работы коридора была достигнута, однако в последний момент боевики отказались выпускать мирных жителей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.