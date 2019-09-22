Эр-Рияд пообещал сделать все необходимое для защиты от Тегерана

Саудовская Аравия пообещала сделать все, что потребуется, чтобы защитить свою территорию от Ирана, назвав при этом военный сценарий самым последним вариантом разрешения конфликта. Об этом заявил в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На нас лежит ответственность защищать нашу страну и гарантировать, что ни ей, ни нашему народу не будет причинен ущерб. Так что мы сделаем все, что бы ни потребовалось, для предотвращения ущерба", - сказал он. Аль-Джубейр задался вопросом, готовится ли Эр-Рияд к войне, и сам ответил на него: "Война - это всегда самый последний вариант".

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко" - в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки с 9,8 млн баррелей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.