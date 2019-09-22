Эр-Рияд пообещал сделать все необходимое для защиты от Тегерана

22 сентября 2019 07:18 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия пообещала сделать все, что потребуется, чтобы защитить свою территорию от Ирана, назвав при этом военный сценарий самым последним вариантом разрешения конфликта. Об этом заявил в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На нас лежит ответственность защищать нашу страну и гарантировать, что ни ей, ни нашему народу не будет причинен ущерб. Так что мы сделаем все, что бы ни потребовалось, для предотвращения ущерба", - сказал он. Аль-Джубейр задался вопросом, готовится ли Эр-Рияд к войне, и сам ответил на него: "Война - это всегда самый последний вариант".

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко" - в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки с 9,8 млн баррелей.

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