Военно-морские учения стран бассейна Красного моря начались в Саудовской Аравии

Совместные учения под названием "Красная волна - 2" отрядов военно-морских сил шести стран бассейна Красного моря начались в воскресенье в Саудовской Аравии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Как отметил командующий Западным флотом королевства адмирал Сакр аль-Харби, "к морским маневрам привлечены части ВМС из Иордании, Египта, Судана, Джибути, Йемена, Сомали и Саудовской Аравии, а также самолеты саудовских военно-воздушных сил". Учения продлятся до 26 сентября, уточнил саудовский адмирал.

По словам аль-Харби, маневры "направлены на укрепление морской безопасности стран, расположенных на побережье Красного моря, защиту территориальных вод, а также расширение военного сотрудничества и обмен боевым опытом между этими государствами". Адмирал добавил, что нынешние учения имеют особое значение "ввиду важности Красного моря для всего мира как одного из главных морских коридоров, обеспечивающих стабильность мировой торговли". О численности контингента, задействованного в маневрах, командующий Западным флотом Саудовской Аравии не информировал.

В конце 2018 года представители семи государств на встрече в Эр-Рияде одобрили создание нового альянса. Саудовская Аравия, Египет, Джибути, Сомали, Судан, Йемен и Иордания заявили тогда, что основными целями объединения государств, расположенных на берегах Красного моря и Аденского залива, являются "укрепление безопасности в регионе, развитие взаимных инвестиций и выполнение совместных экономических проектов". Первые совместные учения "Красная волна - 1" прошли в декабре 2018 года.

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