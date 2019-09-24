Saudi Aramco закупает нефть у соседей для выполнения экспортных обязательств

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco закупает нефть у соседних стран для того, чтобы выполнить свои обязательства по экспорту перед иностранными клиентами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, королевство закупает нефть в ОАЭ и Кувейте и направляет ее своим клиентам в Бахрейне, Малайзии и Южной Корее.

Reuters обратился за официальным комментарием к представителям саудовской компании, однако пока его не последовало.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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