Экс-премьер Алжира вступил в президентскую гонку

Бывший премьер-министр Алжира Али Бенфлис в четверг объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах, которые пройдут 12 декабря этого года. Как сообщает информационный портал TSA, решение политика было озвучено по итогам заседания центрального комитета возглавляемой им партии "Талаи аль-Хуррийят", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бенфлис решил баллотироваться, чтобы "избавить страну от угроз, вызванных кризисом, не допустить разрушения государства и противостоять политическим социально-экономическим вызовам".

"Необходимо принять меры, чтобы побудить граждан участвовать в предстоящих выборах. Это обеспечит доверие к голосованию", - подчеркнул лидер партии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.