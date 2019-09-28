Йеменские мятежники заявили, что взяли в плен тысячи солдат аравийской коалиции

28 сентября 2019 19:39 (UTC+04:00)

Йеменское мятежное движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о проведении масштабной операции в районе приграничной саудовской провинции Наджран, во время которой, как утверждается, были взяты в плен тысячи солдат коалиции, а сотни убиты и ранены. Об этом сообщил в субботу официальный представитель их вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы Йемена объявляют о проведении масштабной военной операции на оси Наджрана, - сказал он. - Враг понес большие потери в технике и живой силе. Тысячи вражеских солдат были пленены, убиты и ранены сотни". В частности, как утверждал Сариа, всего за 72 часа после начала операции хуситам удалось взять в окружение "три воинские бригады вражеских сил", которые были полностью разбиты, в результате чего "освобождены" сотни квадратных километров. По его словам, захвачено большое количество оружия, включая сотни транспортных средств и единиц бронетехники. В числе пленников - как саудовские солдаты и офицеры, среди которых много командиров, так и военнослужащие других национальностей.

Представитель ВС заверил, что с ними обходятся "в соответствии с принципами религии, обычаями и традициями Йемена, человеческой морали и гуманитарного подхода". Кроме того, Сариа заявил о намерении провести с "врагом всеобъемлющую сделку по обмену" узниками. Он также сообщил, что мятежники, помимо наземных войск, задействовали в операции свои противовоздушные и ракетные силы, а также подразделения, отвечающие за удары беспилотниками.

В возглавляемом Саудовской Аравией альянсе пока никак не комментируют эти заявления.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под командованием Эр-Рияда, которая выступила на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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