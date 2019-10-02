На юге Ирака на улицах размещают армию

2 октября 2019 01:40 (UTC+04:00)

Армейские подразделения размещены во вторник вечером на улицах города Эн-Насирия на юго-востоке Ирака, в центр Багдада направлены полицейские подкрепления и бронетехника, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Обстановка в Ираке продолжает накаляться после того, как силы безопасности разогнали антиправительственные выступления в ряде городов страны. По поступающей информации, на подступах к площади Тахрир в центре иракской столицы в эти ночные часы продолжают оставаться протестующие, которые предпринимают попытки пробраться на площадь, но встречают ожесточенный отпор полиции, которая взяла Тахрир в плотное кольцо бронетехники и разместила там дополнительные подразделения силовых структур. Перекрыто также несколько центральных улиц города.

В пригороде Багдада Мадинат Садр, где прошли похороны убитого за несколько часов до этого в столкновениях с полицией протестующего, жители перекрыли основную улицу и подожгли автомобильные покрышки. Перекрыты горящими шинами основные автотрассы и южноиракского города Басра, который во вторник также присоединился к антиправительственным выступлениям.

В Эн-Насирии, где по не подтвержденной официально информации был убит еще один протестующий, на улицы вывели армию.

1 октября в нескольких провинциях Ирака прошли антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, Кербеле, Басре, Эд-Дивании, Эн-Насирии требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими, которые для разгона участников акций использовали водометы с горячей водой и слезоточивый газ. Когда ситуация вышла из-под контроля, силовики начали применять огнестрельное оружие, открывая, как они утверждают, предупредительный огонь в воздух.

По официальным данным властей страны, в результате беспорядков погиб один и пострадали 200 человек. По информации иракских СМИ, погибших как минимум трое: двое - в Багдаде, один - в Эн-Насирии. Вечером правительство Ирака обнародовало заявление, выразив сожаление "в связи с актами насилия во время митингов" и призвав "граждан успокоиться и проявлять сдержанность".

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