Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65

5 октября 2019 02:54 (UTC+04:00)

Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракские источники в силах безопасности и среди медиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун сообщил РИА Новости, что число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 50 человек, раненых – 1936.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.

Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. При этом протесты не прекратились.

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