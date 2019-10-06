Армия Хафтара нанесла авиаудары по складам с боеприпасами в ливийском Сирте

6 октября 2019 10:55 (UTC+04:00)

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли авиаудары по складам с боеприпасами в городе Сирт, который контролируется сил Правительства национального согласия (ПНС), говорится, как передает Trend, в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

"Авиация верховного командования ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА) нанесла последовательные авиаудары, посредством которых были поражены четыре военные цели в Сирте, представленные складами, которые террористические формирования использовали для хранения оружия и боеприпасов", - сообщил аль-Мисмари.
Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков террористической группировки ИГ. Сирт находится на побережье Средиземного моря. Родной город бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи был захвачен террористами в 2014 году.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

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