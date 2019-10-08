Сирийские саперы в провинции Идлиб подорвали пещеру, где боевики делали дроны

Саперы сирийской армии уничтожили пещеру в южной части провинции Идлиб, которую боевики использовали как убежище, хранилище боеприпасов и мастерскую по изготовлению ударных беспилотников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом районе мы нашли очень много пещер, которые использовали боевики группировки "Джебхат ан-Нусра". Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться. Но видно, что они были тут долго и обустраивались основательно. Мы нашли много мин, так что безопаснее эту пещеру подорвать, чем заниматься разминированием", - сказал журналистам командир саперного подразделения сирийской армии Имад Хасан.

По его словам, также там были мастерские для изготовления ударных беспилотников и "довольно много" оружия производства США и других стран НАТО. "Все это оружие мы отправили на главный военный склад Сирийской Арабской армии", - сказал сапер.

Такие пещеры, часто - с разветвленной системой ходов и большим количеством помещений с вентиляцией, канализацией и автономным электроснабжением, в известняковых скалах Идлиба за время войны пробивали десятками. В них террористы планировали операции и укрывались от артиллерийского огня и ударов с воздуха, здесь же держали пленников. Перед тем как уйти от наступающих правительственных сил, боевики заминировали свои убежища. Поэтому забирать "трофеи" военным приходится с максимальной осторожностью. После того как работа окончена, подземную крепость подрывают.

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