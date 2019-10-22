ВВС армии Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Триполи

22 октября 2019 22:43 (UTC+04:00)

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Митига в столице Ливии Триполи, говорится в поступившем в распоряжение заявлении официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Авиация ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА – ред.) нанесла авиаудары по долговременным огневым точкам (ДОТ), складам оружия и инфраструктуре военной части в аэропорту Митига, которые формирования и вооруженные террористические группировки использовали для хранения техники и ракет турецких беспилотников", - сообщил аль-Мисмари.

В свою очередь, военный источник в Триполи заявил РИА Новости, что авиация ЛНА нанесла удары по позициям сил правительства национального согласия (ПНС) в ряде районов на востоке и юге ливийской столицы.

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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