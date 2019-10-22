В Египте для туристов подготовят около 15 тысяч новых гостиничных номеров

По данным Федерации туристических палат Египта, в этом году в стране появилось от 10 до 15 тысяч новых гостиничных номеров, столько же, как ожидается, будет подготовлено к приезду отдыхающих и в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Доходы Египта от туризма с июля 2018 по июль 2019 годов выросли на 28,6%, до 12,6 миллиарда долларов. Почти на треть увеличилось число гостей, в частности, из США и Европы, сообщили в федерации.

Сегодня министерство транспорта Великобритания объявило о снятии ограничений на коммерческие рейсы в Шарм-эш-Шейх после четырехлетнего запрета, который был введен после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа" в результате теракта.

Египетские власти выразили надежду, что Россия в скором времени примет решение о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх.



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