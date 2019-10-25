Саудовская Аравия примет участие в крупнейших учениях под командованием США

25 октября 2019 06:04 (UTC+04:00)

Военно-морские силы Саудовской Аравии примут участие в крупнейших международных военно-морских учениях, которые пройдут под командованием США, сообщило министерство обороны королевства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Королевские военно-морские силы Саудовской Аравии примут участие в крупнейших военно-морских учениях в мире, это международные учения, организованные Центральным командованием вооруженных сил США - IMX 19 на севере Персидского залива, в Оманском заливе, в Аравийском море, возле побережья Джибути и в Акабском заливе в период с 25 октября по 15 ноября с участием 56 стран и шести международных организаций", - говорится в заявлении саудовского минобороны.

Как отметили в министерстве, цель учений - отработать угрозы, которые представляют опасность свободе судоходства.

Учения пройдут после нескольких нападений на саудовские танкеры, которые произошли осенью этого года в Оманском заливе, в чем Саудовская Аравия обвинила Иран.

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