Премьер Ирака проведет перестановки в правительстве

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди на фоне охвативших страну протестов и беспорядков намерен провести ряд перестановок в правительстве. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя кабмина Саада аль-Хадиси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, соответствующий запрос премьер подаст в Совет представителей (парламент). "Перестановки коснутся пяти министерских портфелей с целью повысить эффективность правительства", - сказал он, не уточнив, каких именно.

Ранее сообщалось, что парламентарии должны были собраться в субботу на экстренное внеочередное заседание, чтобы обсудить требования демонстрантов, решения Совета министров и реализацию пакета реформ, о проведении которых объявил Абдель Махди. Между тем, по поступающей информации, совещание было отложено из-за отсутствия необходимого кворума - на него пришло менее 90 депутатов из 329.

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