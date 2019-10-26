Премьер Ирака проведет перестановки в правительстве

26 октября 2019 18:17 (UTC+04:00)

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди на фоне охвативших страну протестов и беспорядков намерен провести ряд перестановок в правительстве. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя кабмина Саада аль-Хадиси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, соответствующий запрос премьер подаст в Совет представителей (парламент). "Перестановки коснутся пяти министерских портфелей с целью повысить эффективность правительства", - сказал он, не уточнив, каких именно.

Ранее сообщалось, что парламентарии должны были собраться в субботу на экстренное внеочередное заседание, чтобы обсудить требования демонстрантов, решения Совета министров и реализацию пакета реформ, о проведении которых объявил Абдель Махди. Между тем, по поступающей информации, совещание было отложено из-за отсутствия необходимого кворума - на него пришло менее 90 депутатов из 329.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших в беспорядках в Ираке возросло до 40
Другие страны 02:17
Силы безопасности Ирака применили водометы для разгона протестующих в Багдаде
Другие страны 25 октября 07:56
Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой
Политика 23 октября 21:30
Два сотрудника служб безопасности Ирака стали жертвами боевиков ИГ
Другие страны 22 октября 02:23
Премьер-министр Ирака заявил о готовности подать в отставку
Другие страны 21 октября 22:13
Итоги следствия по делу о протестах в Ираке могут быть объявлены 21 октября
Арабские страны 20 октября 13:06
Лента новостей
Участие в Движении неприсоединения укрепляет внешнеполитическую субъектность Баку в регионе и мире - украинский политолог
Политика 19:00
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
В мире 18:36
Путин рассказал Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом 22 октября в Сочи
Россия 18:11
По звуки коры и вау-вау бакинцы оказались в загадочной Африке (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:48
Рада, что в Азербайджане проявляют большой интерес к TeamGym - специалист из Исландии
Общество 17:19
В Азербайджане созданы необходимые условия для развития гимнастической дисциплины TeamGym - специалист из Исландии
Общество 17:17
Состоялось торжественное открытие фестиваля в честь 85-летия Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
Культура 17:08
Сирия поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 16:57
МИД Боливии: В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения будут решены многие вопросы
Политика 16:49