Жертвами беспорядков в Ираке стали шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в ходе субботних протестов в иракской столице, а также на юге страны. Об этом в субботу сообщает агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, три человека погибли от огнестрельных ранений в городе Эн-Насирия в провинции Ди-Карна на юге Ирака при попытке поджечь дом одного из чиновников. В ходе вспыхнувших в Багдаде протестов погибли еще три манифестанта.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в пятничных беспорядках в Багдаде и других провинциях Ирака погибли более 40 человек, около 2 тыс. получили ранения.

После недельного затишья демонстрации возобновились в пятницу в Багдаде и ряде преимущественно шиитских провинций в центре и на юге страны в знак протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.

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