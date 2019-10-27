Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций

Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более 2,5 тысяч, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Число погибших протестующих достигло 63 в провинциях Багдад, Майсан, Ди-Кар, Басра, Мутанна, Диванийя, Бабиль, раненых – 2595", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Верховной комиссии по правам человека.

В пятницу комиссия сообщала о 30 погибших.

По данным комиссии, за два дня нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений и офисов политических партий.

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