В результате беспорядков в Багдаде пострадали около 70 протестующих

31 октября 2019 01:11 (UTC+04:00)

По меньшей мере один протестующий погиб и около 70 пострадали в результате новых беспорядков, вспыхнувших в среду вечером в центре Багдада, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, участники акций протеста на площади Тахрир попытались прорваться через кордоны полиции на одном из мостов, ведущем к "зеленой зоне" - тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Силовики вынуждены были применить слезоточивый газ, заставив толпу отступить.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек: 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности. Пострадали почти 3,5 тыс.

После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. В связи с происходящим в понедельник в Багдаде вплоть до дальнейшего уведомления был введен комендантский час, который действует с полуночи до шести часов утра (совпадает с московским). В новой волне протестов уже убиты более 80 человек.

Несмотря на усилия и обещания властей начать серьезные реформы, успокоить ситуацию пока не удается. Ряд политических сил и парламентских партий требуют немедленной отставки премьера, однако последний уже заявил, что не собирается делать этого.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жертвами беспорядков в Ираке за неделю стали 100 человек
Другие страны 02:14
Ракетный снаряд упал в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Другие страны 01:38
Президент Ливана заявил, что протесты граждан открыли дверь реформам в стране
Другие страны 30 октября 21:17
Иранская провинция удвоила экспорт ремесленных изделий в Ирак
Экономика 30 октября 11:29
В Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
В мире 29 октября 04:45
В Эквадоре за 12 дней протестов погибли 10 человек
Другие страны 29 октября 03:43
Лента новостей
Жертвами беспорядков в Ираке за неделю стали 100 человек
Другие страны 02:14
Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере
Другие страны 01:57
Ракетный снаряд упал в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Другие страны 01:38
В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС
Другие страны 00:58
В Бельгии полиция обнаружила группу сирийцев в фуре-рефрижераторе
Европа 00:37
Искусственный интеллект Google обошел 99,8% игроков в Starcraft II
Другие страны 00:14
Судан начинает вывод своих войск из Йемена
Другие страны 30 октября 23:49
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
Другие страны 30 октября 23:28
В Калифорнии пожары угрожают президентской библиотеке Рейгана
США 30 октября 23:10