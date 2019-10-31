В результате беспорядков в Багдаде пострадали около 70 протестующих

По меньшей мере один протестующий погиб и около 70 пострадали в результате новых беспорядков, вспыхнувших в среду вечером в центре Багдада, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, участники акций протеста на площади Тахрир попытались прорваться через кордоны полиции на одном из мостов, ведущем к "зеленой зоне" - тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Силовики вынуждены были применить слезоточивый газ, заставив толпу отступить.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек: 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности. Пострадали почти 3,5 тыс.

После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. В связи с происходящим в понедельник в Багдаде вплоть до дальнейшего уведомления был введен комендантский час, который действует с полуночи до шести часов утра (совпадает с московским). В новой волне протестов уже убиты более 80 человек.

Несмотря на усилия и обещания властей начать серьезные реформы, успокоить ситуацию пока не удается. Ряд политических сил и парламентских партий требуют немедленной отставки премьера, однако последний уже заявил, что не собирается делать этого.

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