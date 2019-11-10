В Алжире опубликовали окончательный список кандидатов в президенты

10 ноября 2019 00:43 (UTC+04:00)

Конституционный совет Алжира опубликовал в субботу окончательный список кандидатов на предстоящих 12 декабря президентских выборах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Окончательный список кандидатов на пост президента республики будет передан главе государства и руководителю Независимой национальной избирательной комиссии, а также опубликован в официальной газете", - говорится в заявлении совета.

Всего поучаствовать в выборах смогут пять кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей.

В частности, в президентской гонке примет участие бывший премьер-министр, глава партии "Талаиа аль-Хурият" Али Бенфлис. В 2004 и 2014 годах 74-летний Бенфлис уже баллотировался на пост главы государства, но оба раза уступил Абдельазизу Бутефлике. Примечательно, что в 2000 году он был главой предвыборного штаба Бутефлики, а затем возглавил правительство страны.

Кроме того, за высший государственный пост сможет побороться другой бывший премьер 73-летний Абдельмаджид Теббун. Он также в прошлом был соратником экс-президента Бутефлики, который возглавлял страну с 1999 года. В частности, Теббун занимал разные посты в правительстве с 1999 года, а в 2017 году на несколько месяцев возглавил кабинет министров.

Другой зарегистрированный кандидат министр культуры Аззеддин Михуби также долгое время работал с экс-президентом. В настоящее время он возглавляет партию "Национальное демократическое собрание", которая входила в правящий альянс при Бутефлике.

Экс-министр туризма Абделькадер Бенгрина первым сумел зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Он является выходцем из партии умеренных исламистов "Движение общества за мир". Позже Бенгрина создал другую партию "Движение за созидание".

Еще один кандидат Абельазиз Белаид является лидером небольшой партии "Аль-Мустакбаль". Ранее он возглавлял молодежное движение "Фронта национального освобождения", который несколько десятилетий был правящей партией в Алжире. Белаид уже участвовал в президентских выборах в 2014 году, но смог набрать лишь 3 процента голосов избирателей.

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