Saudi Aramco объявит цену размещения акций в IPO 5 декабря

Сбор заявок инвесторов перед IPO нефтяной компании Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в мировой истории, пройдет с 17 ноября по 4 декабря 2019 года, цена размещения будет объявлена 5 декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в проспекте эмиссии, опубликованном вечером в субботу.

В документе отмечается, что окончательный объем размещения акций также станет известен 5 декабря.

Указывается, что правила листинга запрещают компании размещать дополнительные акции в течение шести месяцев после начала этого предложения. Кроме того, акционер компании, то есть государство, не может продавать акции в течение 12 месяцев после начала листинга, за исключением сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, связанными с этими правительствами, отмечается в документе.

Отмечается, что максимальная доля выкупа розничными инвесторами составит не более 0,5% акций, лимит для институциональных инвесторов будет определен "акционером и компанией".

Уставный капитал Saudi Aramco на момент публикации проспекта оценивается в 60 млрд риал, разделенных на 200 млрд обыкновенных акций. Заявки принимаются как от индивидуальных, так и от институциональных инвесторов. Андеррайтерами IPO выступят Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, J. P. Morgan , Merrill Lynch, Morgan Stanley и другие крупные международные банки.

Официально власти Саудовской Аравии одобрили листинг государственной и крупнейшей в мире по добыче нефти Saudi Aramco 3 ноября. Соответствующее разрешение выпустил национальный комитет по рынку капиталов.

Впервые о планах продать рынку часть акций национальной компании в 2016 году озвучил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который заявил о намерении разместить 5% акций компании. При этом саму Aramco он оценивал в $2 трлн.

Однако, по сообщениям СМИ, саудовские власти в итоге согласились на более низкую оценку компании - $1,6-1,8 млрд. При этом, по оценкам разных банков, итоговая стоимость Aramco по итогам размещения может оказаться еще меньше - $1,1 млрд.

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