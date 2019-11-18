Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии

18 ноября 2019 22:07 (UTC+04:00)

Десять мирных граждан погибли и 35 получили ранения в результате авиаудара по фабрике в Ливии, заявил спецпосланник ООН в стране Гасан Саламе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно предварительной информации, по фабрике по производству печенья в пригороде Триполи Вади ар-Рабиа был нанесен авиаудар. По нашим данным, в результате атаки погибли десять человек и 35 пострадали", - сообщил Саламе во время выступления перед Совбезом ООН. Среди убитых - восемь мигрантов и два гражданина Ливии.

По словам эмиссара ООН, независимо от того, была ли это нацеленная бомбардировка или ошибочный удар, речь идет о военном преступлении.

Кто из противоборствующих сторон в Ливии нанес авиаудар по фабрике, пока не известно, ведется расследование.

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