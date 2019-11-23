Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16, сообщил источник

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на севере Сирии возросло до 16 человек, более 20 пострадали, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв автомашины произошел утром в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии,

"Число жертв возросло до 16 из-за того, что четверо пострадавших при взрыве скончались в больницах", - сказал собеседник агентства.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.

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