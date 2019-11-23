Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16, сообщил источник

23 ноября 2019 21:28 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на севере Сирии возросло до 16 человек, более 20 пострадали, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв автомашины произошел утром в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии,
"Число жертв возросло до 16 из-за того, что четверо пострадавших при взрыве скончались в больницах", - сказал собеседник агентства.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган: Турция не допустила создания террористического государства на севере Сирии
Турция 08:15
В результате обстрела Алеппо погибло пять человек
Арабские страны 21 ноября 21:56
Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии
Израиль 20 ноября 10:37
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Израиль 20 ноября 07:16
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Арабские страны 20 ноября 04:33
Средства ПВО Израиля перехватили четыре запущенные по Голанским высотам ракеты
Израиль 19 ноября 08:31
Лента новостей
Юбилейный Azerbaijan Fashion Week – нарушение правил, загадки Африки, гламур Востока и Запада (ФОТО)
Стиль 21:06
Премьер Болгарии посетит США с официальным визитом и встретится с Трампом
Европа 20:28
Помпео пообещал усилить санкции против Ирана
США 19:59
Ученые уточнили формулу пересчета возраста собак в "человеческий"
США 19:43
Глава МВД Боливии сообщил, что дети Моралеса покинули страну
Другие страны 19:23
Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам
Политика 18:40
Ирак восстановил работу КПП на границе с Ираном
Иран 18:21
Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 18:04
Директор Института исследований сефарди Университета Ешива США выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 18:01