При взрыве машины в Сирии погибли 17 человек

26 ноября 2019 22:44 (UTC+04:00)

Силы РПК/YPG взорвали заминированный автомобиль в районе сирийского города Рас-эль-Айн, 17 человек погибли, более 20 ранены.

Об этом говорится в сообщении минобороны Турции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Террористическая организация РПК/YPG продолжает нападения на гражданских лиц к востоку от Евфрата. Погибли 17 человек и более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в деревне Телль-Халиф к западу от Рас-эль-Айна", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

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