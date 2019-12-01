Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы

1 декабря 2019 23:34 (UTC+04:00)

Сирийские системы ПВО отразили атаку беспилотников террористов в районе аэропорта Хамы, сообщает госагентство SANA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подробности пока не приводятся.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

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