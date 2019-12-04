В Ираке заявили, что говорить о возможных сроках продления сделки ОПЕК+ сейчас рано

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан считает, что пока рано говорить о возможных сроках продления сделки ОПЕК+ после марта 2020 года. Об этом министр сообщил журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас очень сложно решать, будет ли это до июня, или на весь 2020 год. Все сценарии и варианты будут обсуждаться, и это (возможное продление сделки ОПЕК+) будет зависеть от финальной договоренности всех участников сделки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан также отметил, что не видит никаких причин для созыва внеочередного заседания ОПЕК+ до марта.

Министр сообщил, что страны ОПЕК и "не ОПЕК" пока не обсуждали предложение России исключить газовый конденсат из квоты в рамках сделки ОПЕК+. По его словам, этот вопрос еще предстоит обсудить, чтобы достичь консенсуса.

"Мы еще не обсуждали это", - сказал он. "Это будет обсуждаться. Мы должны достичь консенсуса по этому предложению со всеми участниками сделки", - добавил министр, отметив, что это предложение вряд ли приведет к осложнению диалога.

"Мы страны, добывающие и экспортирующие нефть, мы не говорим о конденсате или газе", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли на заседании ОПЕК и ОПЕК+ возникнуть сложности с достижением консенсуса по вопросу исключения объемов добычи газового конденсата из квоты для России.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия на ближайшей встрече ОПЕК+ в Вене будет обсуждать исключение конденсата из сделки по сокращению добычи нефти. Ранее он оценил долю газового конденсата в общем объеме нефти России в около 7-8%. Новак подчеркивал, что вопрос роста добычи газового конденсата особенно актуален в зимние месяцы. По его словам, газовый конденсат не нужно учитывать в общей добыче, так как он "на рынок не уходит". Это "совсем другое направление, касающееся добычи газа и поставок газа", пояснял министр.

Россия, согласно действующей с января 2019 года договоренности с ОПЕК, должна сократить добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к принятому за базовый уровню октября 2018 года. На сокращение добычи в размере квоты Россия выходила в течение нескольких месяцев и выполнила ее в мае, а в течение июня - июля сокращала больше оговоренного. Но в основном это было связано с загрязнением в апреле - мае нефтепровода "Дружба" хлорорганикой, что привело к приостановке транзита и снижению добычи компаниями. В августе добыча снова начала расти.

5-6 декабря в Вене состоятся министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, в рамках которых будет обсуждаться будущее соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Оно истекает в марте 2020 года. Интрига переговоров состоит в том, что страны ОПЕК вероятнее всего поддерживают продление сделки до июня 2020 года, а Россия, крупнейший участник соглашения, еще свою позицию не озвучила. Российские нефтяники на совещании в Минэнерго на прошлой неделе предложили отложить вопрос о продлении до весны.

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