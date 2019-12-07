Парламент Ирака созывает экстренное заседание из-за стрельбы по демонстрантам в Багдаде

7 декабря 2019 20:41 (UTC+04:00)

Совет представителей (парламент) Ирака созывает в понедельник, 9 декабря, экстренное заседание для обсуждения ситуации в Багдаде, где в пятницу в результате атаки неизвестных были убиты 50 человек. Об этом сообщил в субботу иракский телеканал Alsumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби, на заседание приглашены руководители силовых структур страны. "Им предстоит разъяснить депутатам, как стало возможным нападение на мирных и безоружных протестующих, которых призваны защищать иракские силы безопасности", - сказал он.

Кроме того, лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр пообещал в субботу собрать "марш миллионов" в знак протеста против устроенной в иракской столице в пятницу резни и призвал людей не покидать улицы Багдада.

МВД страны уже начало расследование по факту гибели демонстрантов. С заявлением в субботу выступило и посольство США в Багдаде, потребовав "от правительства страны привлечь к ответственности тех, кто стрелял в демонстрантов". "Насилие против безоружных демонстрантов прошлой ночью было шокирующим, - говорится в коммюнике диппредставительства. - Американское посольство в Багдаде призывает власти обеспечить защиту демонстрантов".

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