Султан Омана проходит медицинское обследование в Бельгии

Султан Омана Кабус бен Саид находится с частным визитом в Бельгии, где проходит медицинское обследование, сообщил бельгийский МИД, реагируя на публикации в местной прессе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что свита оманского султана забронировала все 40 люксовых номеров в самой дорогой гостинице в городе Лувен в пригороде Брюсселя до конца января.

"Глава султаната Оман прибыл в Бельгию в рамках частного визита", - говорится в сообщении МИД.

Ведомство цитирует заявление оманских представителей, которые объяснили поездку 79-летнего султана необходимостью "пройти серию медицинских осмотров".

Султан Кабус бен Саид является первым и единственным правителем современного Омана. Он взошел на престол 23 июля 1970 года.

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