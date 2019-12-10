В Триполи 40 человек пострадали в беспорядках

Сотрудники ливанской службы спасения оказали помощь 40 гражданам, пострадавшим в ходе беспорядков в городе Триполи на севере Ливана, сообщается в заявлении службы на сайте ливанского национального агентства NNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Полевые госпитали и команды скорой помощи оказали помощь 40 гражданам. Двое были госпитализированы в районные больницы от места демонстраций около дома одного из депутатов в Триполи. Зафиксированы легкие ранения, ушибы и случаи удушья в результате применения слезоточивого газа во время столкновений между активистами и другими гражданами", - цитирует агентство заявление.

Ранее ливанское агентство сообщило, что после того как группа активистов собралась у дома политика Фейсала Карами, они начали забрасывать дом мусорными отходами. Сторонники Карами попытались оттеснить активистов от здания. Демонстранты начали забрасывать их камнями, в ответ полетели камни с другой стороны. Прибывшие на место беспорядков военные разделили противоборствующие стороны, применив слезоточивый газ, и взяли ситуацию под контроль.

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