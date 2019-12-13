Шесть человек погибли в результате стрельбы в центре Багдада

13 декабря 2019 07:02 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли в четверг в результате стрельбы, открытой неизвестными по протестующим на площади Тахрир в центре Багдада. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

После того, как неделю назад на Тахрире группа вооруженных людей атаковала демонстрантов, в результате чего были убиты не менее 50 человек, силовые структуры взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности участников мирных акций протеста и разместили в районе площади дополнительные подразделения полиции, в задачу которых входило следить за порядком и защищать манифестантов.

Однако, несмотря на принимаемые меры, насилие и провокации против демонстрантов продолжаются. В четверг посольство США в Багдаде и представительство Европейского союза выступили с заявлениями, в которых жестко осудили случаи насилия в отношении протестующих, в частности имевшие место случаи похищений и убийств демонстрантов. Это произошло после того, как в четверг на площади Аль-Уатба в Багдаде был убит молодой человек. Демонстранты отрицают свою причастность к расправе, заявив, что это сделали люди, не имеющие к ним никакого отношения. Высший судебный совет Ирака объявил о начале расследования по факту данного убийства.

На площади Тахрир, где уже два месяца регулярно собирались сотни протестующих, со вторника продолжается бессрочная акция с участием тысяч иракцев. Они намерены не покидать площадь до тех пор, пока не будут выполнены их требования, главными из которых на данный момент являются срочное формирование нового правительства, роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

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