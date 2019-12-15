Посольство Ливии в Египте приостановило работу

15 декабря 2019 11:33 (UTC+04:00)

Посольство Ливии в столице Египта Каире объявило, что приостанавливает с воскресенья работу по соображениям безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне спикер египетского парламента Али Абдель Аль заявил, что Каир считает палату представителей (парламент) Ливии на востоке страны единственным легитимным представителем ливийского народа. Высший государственный совет Ливии, заседающий в Триполи, подверг критике это заявление.

"Посольство Государства Ливии в Каире объявляет ливийским гражданам и ливийской диаспоре в братской Арабской Республике Египет, что оно приостановило работу по соображениям безопасности, начиная с воскресенья, 15 декабря 2019 года, до дальнейшего извещения", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

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